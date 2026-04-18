В Кабардино-Балкарии создали робота-шахматиста

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова разработали робота, способного самостоятельно играть в шахматы и обучать студентов основам программирования. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Разработка представляет собой роботизированную руку-манипулятор, которая объединяет технологии машинного зрения, искусственного интеллекта и управляющих алгоритмов. С помощью 3D-камеры система распознает фигуры на доске, отслеживает ходы соперника и фиксирует ошибки.

Руководитель проекта Мухамед Кипов пояснил, что робот анализирует позицию и принимает решение всего за доли секунды — от 0,1 до 2 секунд. На физическое перемещение фигур уходит до 10 секунд. Играет робот-шахматист на уровне международного гроссмейстера.

«Он продумывает наперед с десяток комбинаций. <…> С помощью этого робота студенты учатся не просто писать код, а мыслить, как инженеры», — отметил Кипов.

Робот оснащен захватом, который может точно регулировать силу сжатия, аккуратно перемещая фигуры.

