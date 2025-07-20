В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp

Называть даты блокировки WhatsApp* и поводы для нее преждевременно. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале .

«Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным», — сказал политик.

Ранее в Кремле заявили, что мессенджер WhatsApp* является самым популярным сервисом в России и обязан соблюдать ее законы. В Госдуме же предупредили о скором возможном уходе мессенджера.

*Принадлежит Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.