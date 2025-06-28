В Госдуме сообщили о «медленной смерти» YouTube в России

Депутат Горелкин: В России трафик YouTube упал почти на треть

Чтобы «оживить» YouTube, корпорации Google необходимо заплатить штрафы. Сейчас трафик видеохостинга упал на треть, заявил РИА «Новости» заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«YouTube начинает медленно умирать в России технологически», — отметил депутат.

По его словам, после уплаты штрафов компания сможет вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети. Парламентарий добавил, что из-за нестабильной работы YouTube стали активнее развиваться отечественные сервисы.

Ране в Госдуму внесли законопроект, обязывающий стриминговые сервисы получать прокатные удостоверения на контент по аналогии с офлайн-кинотеатрами. Документ прошел первое чтение, парламентариев попросили доработать инициативу.