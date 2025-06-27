Фейк: все российские онлайн-кинотеатры закроют

В Сети появилась информация о том, что все онлайн-кинотеатры могут закрыть. Причина — принятие Госдумой закона, ужесточающего требования к выдаче прокатных удостоверений. Теперь перечень оснований для отказа в выдаче этого документа на фильм значительно расширился. Что происходит на самом деле — выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что российские онлайн-кинотеатры закроются из-за принятия Госдумой закона, который предписывает стриминговым сервисам получать прокатные удостоверения на контент по аналогии с офлайн-кинотеатрами. По мнению экспертов отрасли, это приведет к необходимости убрать из доступа почти весь контент, так как получение разрешений займет очень долгое время.

Правда

Госдума еще не приняла закон, 24 июня 2025 года законопроект рассматривался в нижней палате российского парламента в первом чтении.

Несмотря на то, что законопроект прошел первое чтение, группа представителей отрасли попросила депутатов доработать законопроект. По данным РБК, письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина направили члены Медиа-коммуникационного союза, объединяющего «Ростелеком», «Триколор», «Газпром-Медиа», онлайн-кинотеатр «Иви», «Первый канал» и других крупных участников медиарынка. Эксперты попросили исключить из законопроекта о прокатных удостоверениях на контент в интернете риски двойного контроля и нормы, которые могут быть выгодны пиратам.

Среди прочего участники рынка попросили распространить обязанность получать прокатные удостоверения только на фильмы и сериалы в интернете, которые были впервые обнародованы уже после вступления в силу новых норм, а также отсрочить вступление поправок в силу до 1 марта 2026 года, чтобы отрасль имела техническую возможность их исполнения.

В комментарии РБК глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отметил, что депутатам предстоит серьезная доработка законопроекта ко второму чтению. Сейчас парламентарии ведут консультации. В то же время соавтор инициативы Антон Горелкин подчеркнул заинтересованность «в продолжении интенсивного роста аудитории российских онлайн-кинотеатров» и выразил уверенность, что ко второму чтению «будет выработан оптимальный баланс».

Таким образом, информация о том, что в России из-за только что принятого Госдумой закона закроются онлайн-кинотеатры, не соответствует действительности.

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