В Госдуме рассказали, когда в России полностью заблокируют YouTube

Видеосервис YouTube перестанет работать в России через 6–12 месяцев. Об этом «Абзацу» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, платформа продолжает игнорировать действующее российское законодательство.

«Все, кто пользуется площадкой для продвижения контента, должны максимально быстро переходить на аналоги — „VK Видео“, Rutube и другие. Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против России и граждан», — сказал парламентарий.

Свинцов подчеркнул, что Роскомнадзор продолжит вводить ограничения — вплоть до полного выдавливания YouTube из России.

Сервис принадлежит компании Google. Ежемесячная аудитория сайта превышает два миллиарда пользователей по всему миру. Ранее известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожелал YouTube гореть в аду.