В Госдуме ответили на предложение Мизулиной разблокировать X в России

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не исключила, что в России разблокируют социальную сеть Х. Об этом она заявила в комментарии ТАСС .

«Я считаю, что работа соцсети Х — он же Twitter — сильно изменилась. Там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации», — отметила Мизулина.

По ее мнению, государство может задуматься о снятии ограничительных мер в отношении Х и пересмотреть свое решение. Однако финальная позиция по этому вопросу должна основываться на данных регуляторов, в том числе Роскомнадзора.

Задуматься о разблокировке Х можно в первую очередь из-за хорошего новостного фона и быстрого распространения информации. Другие зарубежные платформы тоже будут серьезно менять свою риторику, исходя из вектора политики США, считает глава ЛБИ.

При этом в Госдуме пока не видят признаков сближения Х с российским пространством, заявил ТАСС глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Сергей Боярский.

«Обсуждать пока нечего», — добавил он.

Ранее философ и политолог Александр Дугин тоже заговорил о возможной разблокировке соцсети Х. По его словам, владелец платформы Илон Маск превратил ее в площадку свободы слова.