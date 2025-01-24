Философ Дугин предложил разблокировать соцсеть Х в России

В России могли бы разблокировать соцсеть Х из-за произошедших в ней изменений. Об этом заявил российский философ и политолог Александр Дугин в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, новый владелец платформы Илон Маск превратил X в площадку свободы слова. Большинство пользователей соцсети там продвигают консервативные ценности.

«А мы его закрыли при прежнем владельце-ультраглобалисте, и вот так он у нас и остается закрытым. Нам надо более гибко, мне кажется, действовать», — заявил Дугин.

Политолог отметил, что если разблокировка Х в России обернется плохими последствиями, то соцсеть всегда можно закрыть снова.

«Надо чуть-чуть больше динамизма, мне кажется», — сказал филосов.

Ранее Илон Маск положительно отреагировал на заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В одной из публикаций бизнесмен заявил, что его платформа придерживалась свободы слова еще до того, как это стало политическим мейнстримом. В ответ на это Маск заявил, что рад за него.