В Госдуме назвали три признака зараженного вирусами приложения на телефоне

Депутат Немкин: трояны и вирусы часто замаскированы под безобидные программы

Приложения на телефоне могут быть заражены вирусами, если они скачаны с непроверенных сайтов и показывают стороннюю рекламу, запрашивают слишком много разрешений или просто копируют настоящие программы. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«В первую очередь, угрозу представляют вредоносные программы — вирусы, трояны, шпионские программы. Такие приложения часто замаскированы под безобидные программы, например, игры или утилиты», — предупредил парламентарий.

Немкин отметил, что их основная цель — получение доступа к личным данным пользователя. В частности, к контактам, паролям и банковской информации, которые злоумышленники могут использовать для распространения вредоносного контента или кражи денег.

Вторая категория опасных приложений — это программы, запрашивающие доступ к функциям телефона, которые не нужны для нормальной работы.

И, наконец, третья — фальшивые приложения, имитирующие популярные сервисы или программы. С их помощью также воруют персональную информацию пользователей, поэтому всегда нужно проверять источник скачиваний и не переходить по подозрительным ссылкам.

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