Стала известна новая схема обмана абонентов сотовой связи

Мошенники начали звонить абонентам под видом операторов и предлагать мобильные тарифы со скидкой. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В «Билайне» рассказали, что злоумышленники просят жертв перевести им деньги для «гарантии подключения» тарифа. Представитель компании в качестве примера привел случай, когда мошенники предложили клиенту подключить тариф со скидкой 50% и автоматическим продлением каждые два месяца. Аферисты потребовали от абонента перевести им деньги сразу за два месяца, а после получения средств удалили чат.

В «Билайне» посоветовали не доверять незнакомым людям и проверять данные о тарифах на официальных ресурсах.

«Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи», — добавили компании.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники создают фальшивые мобильные приложения для отслеживания физической активности. Через такие платформы злоумышленники могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным пользователей.