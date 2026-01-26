Россияне пожаловались на массовый сбой Telegram

Петербург и Ленобласть стали лидерами по числу жалоб на работу Telegram

Резкий всплеск жалоб пользователей на работу мессенджера Telegram произошел в понедельник, 26 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев Detector404.ru .

Наибольшее число сообщений пришло от пользователей мессенджера из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (21% и 11% соответственно).

Более половины заявили о проблемах в работе мобильного приложения. Владельцы гаджетов подчеркнули, что не могут попасть внутрь, а те, кому это удалось, пожаловались на долгую загрузку сообщений.

Также о сбое в работе мессенджера заявили жители Ямало-Ненецкого автономного округа (11% жалоб), Вологодской области (10%) и Приморского края (6%).

В конце прошлой недели председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что ограничения в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp* наложили за неисполнение российского законодательства.

Он подчеркнул, что платформы не ответили на предложение открыть офисы в России и вести совместную борьбу с мошенничеством.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.