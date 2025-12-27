Компания Google решила вывезти из России свои серверы

Американская корпорация Google начала забирать у российских интернет-провайдеров устаревшие кэширующие серверы, использовавшиеся для ускорения доставки контента. Об этом сообщили РБК источники среди операторов связи.

Компания направила провайдерам письма с планами забрать оборудование модели Dell R270. Эти серверы работали в рамках системы Google Global Cache, которую корпорация использовала в России до 2022 года.

Источники издания уточнили, что Google запросила отключить и подготовить к вывозу указанное оборудование. У некоторых провайдеров, которые использовали эти хранилища, уже их вывезли.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что принадлежащий Google видеосервис YouTube перестанет работать в России через полгода или год.