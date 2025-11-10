В Госдуме допустили отключение Рунета от мировой Сети из-за вмешательства в выборы

Депутат Чепа не исключил, что в России отключат интернет в 2026 году

В случае угрозы нарушения информационной безопасности Рунет могут отключить от мировой Сети. Об этом «Газете.ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он объяснил, что Роскомнадзор сможет отключать российский интернет от общемирового в случае вмешательства в выборы.

«Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», — уточнил парламентарий.

По его словам, попытки вмешательства в избирательные процесс зарегистрировали в 2025 году во время губернаторских выборов. По этой причине вводилась возможность трехдневного голосования, добавил депутат.

«В случае, если кто-то где-то попытается террористические или другие запрещенные действия совершать, [Россию могут отключить от мирового интернета]», — подчеркнул он.

Ранее Роскомнадзор предложил отказаться от массового сбора согласий на обработку персональных данных. Вместо этого глава ведомства призвал заменить их отраслевыми стандартами.