РКН предложил отказаться от согласий на обработку персональных данных
Роскомнадзор предложил заменить массовый сбор согласий на обработку персональных данных отраслевыми стандартами. Такое заявление сделал глава ведомства Андрей Липов, пояснив, что действующая модель не обеспечивает удобства и контроля для граждан, сообщил «Интерфакс».
«Институт согласий [на обработку персональных данных] как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать», — сказал Липов.
Глава ведомства отметил, что со временем количество согласий, которые люди дают, стало настолько большим, что контролировать их уже невозможно. Если у граждан возникают сомнения в правомерности получения этих согласий, им трудно защитить свои права.
«Здесь, наверное, нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов», — заявил Липов.
По его словам, для туристических компаний нужен один набор персональных данных, а для образовательных учреждений — другой. После того как ведомства проработают и проверят регулирование на практике, можно будет организовать контроль и надзор. Это позволит следить за тем, чтобы персональные данные собирались в нужном объеме и обрабатывались в установленные сроки, считает глава РКН.
Предложения ведомства направлено в правительство для включения во второй пакет антимошеннических мер. Этот пакет планируют рассмотреть в Госдуме в ходе осенней сессии.
Ранее в МВД посоветовали россиянам не указывать в соцсетях свои полные данные. Достаточно указать настоящие имя и фамилию. Правоохранители отметили, что лучше не оставлять номер телефона в профиле и ограничить объем личной информации на странице.