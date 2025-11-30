В ГД заявили о завершении импортозамещения WhatsApp в России: что это значит

В России завершается работа по импортозамещению WhatsApp*, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем канале в МАХ. Там же он объяснил необходимость блокировки американского мессенджера.

По его словам, у WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить контакт с российскими регуляторами. Но администрация мессенджера не предприняла ни одной попытки.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta* и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — заявил Боярский.

Ранее Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp* в России, если мессенджер не выполнит требования законодательства.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.