В ГД призвали сделать создание публичных каналов в MAX прозрачным

МАХ разрешил всем желающим создавать приватные каналы — они будут доступны лишь тем, кто присоединится по ссылке-приглашению. Об этом сообщил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин .

«Понимаю, чем вызвано такое осмотрительное отношение к инструментарию каналов со стороны администрации национального мессенджера. В Telegram мы видели множество примеров того, как владельцы публичных каналов могут этой возможностью злоупотреблять», — написал он.

Речь идет в том числе о создании фейковых каналов известных медиа и о мошенничестве.

Депутат призвал сделать механизм создания публичных каналов полностью деанонимизированным. Сейчас МАХ разрешает делать это только «десятитысячникам», но в перспективе залогом добросовестности может стать верификация через «Госуслуги».

С 1 сентября 2026 года управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы должны будут вести в МАХ домовые чаты.