Домовые чаты в мессенджере МАХ станут обязательными с 1 сентября

Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года обязаны вести домовые чаты в национальном мессенджере МАХ. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарий отметил, что с 1 сентября вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами.

«Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер МАХ. <…> Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан», — заявил Якубовский.

Ранее в МВД России предложили разрешить водителям показывать права через мессенджер МАХ. Для подтверждения будут использовать двумерный штрихкод, связанный с федеральной государственной информационной системой.