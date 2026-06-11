В ДВФУ синтезировали материал, вдвое увеличивающий емкость аккумуляторов

В Дальневосточном федеральном университете синтезировали материал, который вдвое увеличивает емкость аккумуляторов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

За основу взяли фосфат ванадия лития, который теоретически имеет большую емкость, но плохо проводит электрический ток. Из-за этого батареи из него медленно отдают энергию и быстро теряют свои свойства.

Ученые нагревали материал в атмосфере аргона с добавлением лимонной кислоты. При этом кристаллы внутри него покрылись тонкой углеродной оболочкой и стали идеально упорядоченными. Оболочка повысила проводимость до нужных значений, одновременно защитив материал от агрессивного воздействия электролита.

В результате емкость материала удвоилась, причем после 25 циклов перезарядки сохранилась на 100%.

Ранее в РАН сообщили, что в России разработали 13 квантовых алгоритмов и столько же прототипов программных решений. Также реализуется 40 отраслевых инициатив в сфере прорывных технологий.