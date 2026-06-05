В России разработали квантовые вычислители мощностью от 70 кубитов

Российские ученые достигли значительных успехов в области квантовых технологий. По информации РАН, были разработаны 13 квантовых алгоритмов и столько же прототипов программных решений, сообщил сайт Ferra.ru .

Помимо этого, в настоящее время реализуется 40 отраслевых инициатив, направленных на решение оптимизационных задач, моделирование, анализ данных и развитие технологий искусственного интеллекта.

Среди других достижений — создание планарных ловушек для ионов, выполнение квантовых алгоритмов на ионах иттербия при комнатной температуре и запуск проекта по созданию сверхпроводникового квантового вычислителя мощностью не менее 20 кубитов за пределами лаборатории.

Также ведутся работы над системами на нейтральных атомах рубидия, квантовыми вычислителями на трансмонах и флаксониумах, бозонными сэмплерами, квантовыми симуляторами на атомах тулия и двумерных материалах. Кроме того, разрабатывается когерентная машина Изинга для решения задач оптимизации.