В десктопной версии WhatsApp обнаружили уязвимость

В версии мессенджера WhatsApp для Windows обнаружили серьезную уязвимость, предупредила компания Meta*. В Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» рекомендовали обновить мессенджер.

Уязвимость связана с подменой типа файла, что позволяет отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные.

«Злоумышленник может отправить ВПО как безопасный документ или картинку. При открытии такого файла внутри WhatsApp вредоносная программа может запуститься незаметно», — пояснили в Telegram-канале.

Уязвимость устранили в обновлении, его необходимо установить на компьютер. Также специалисты рекомендовали не открывать вложения от незнакомых абонентов.

Использование голосовых сообщений в мессенджере упростит задачу мошенникам, если они взломают аккаунт в WhatsApp или Telegram. Злоумышленники смогут использовать образец голоса и с его помощью через нейросети создать сообщения с любым текстом.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.