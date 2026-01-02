В Бельгии признали полный провал Евросоюза в сфере кибербезопасности

Европа не смогла создать собственную цифровую инфраструктуру и попала в зависимость от облачных технологий американских компаний, «потеряв интернет». Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава Центра кибербезопасности Бельгии Мигель де Брюйкер.

Он подчеркнул, что сегодня вся защита информации Европы в киберпространстве зависит от сотрудничества с частными американскими компаниями. Поэтому странам необходимо сосредоточиться на создании собственных вычислений и искусственного интеллекта в условиях усиления хакерских атак.

«Мы потеряли все облачные технологии. Мы потеряли интернет, давайте будем честны. Если я хочу, чтобы моя информация на 100% хранилась в ЕС, то это пока нереальная цель», — подчеркнул Брюйкер.

Глава Центра кибербезопасности Бельгии добавил, что европейские чиновники тратят огромные усилия, чтобы зарегулировать американских цифровых гигантов, вместо того чтобы направить эту энергию на создание собственной инфраструктуры.

По его словам, ежедневно хакерским атакам подвергаются системы не менее 20 различных европейских организаций. Но цель подобных взломов — не получить данные, а заблокировать работу сайта или сервиса.

В конце сентября масштабная кибератака заблокировала работу аэропортов по всей Европе. Рукотворный сбой затронул воздушные гавани Германии, Бельгии и Великобритании. Под ударом оказалась сеть провайдера, который поддерживал работу систем европейских аэропортов.