В АСИ займутся обновлением стратегии

Агентству стратегических инициатив следует обновить стратегию своей работы с учетом национальных проектов. На это указал президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

«С учетом положения указа о национальных целях развития прошу разработать и утвердить обновленную стратегию своей деятельности», — обратил внимание глава государства.

В центре внимания АСИ, добавил Путин, должны оставаться вопросы внутренней повестки и участия в реализации нацпроектов. В новой стратегии, по его словам, необходимо определить цели, задачи и ключевые инструменты работы агентства на будущее десятилетие.

Президент также заметил, что все инициативы АСИ должны находить отражение в нацпроектах. Он поблагодарил агентство за предложения, вошедшие в послание Федеральному собранию.