Инициативы АСИ отразят в нацпроектах

Все инициативы гражданского предпринимательского характера, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив, должны отражаться в национальных проектах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

«Гражданские предпринимательские инициативы, подержанные агентством, должны находить свое отражение в национальных проектах», — подчеркнул глава государства.

Он также поблагодарил АСИ за предложения, которые вошли в послание Федеральному собранию. Путин отметил, что благодаря площадке инициативы, поступающие от граждан, бизнеса и некоммерческого сектора, становятся частью федеральной повестки.

«Многие конкретные предложения вошли в послание Федеральному собранию, за что хочу вас поблагодарить», — сказал президент.