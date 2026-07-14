URA.RU: с помощью ИИ можно устранять шумы на фотографиях, создавать арт-портреты и генерировать уникальные иллюстрации

Искусственный интеллект активно внедряется в повседневную жизнь, помогая автоматизировать рутинные задачи и открывая новые возможности в образовании и творчестве. Современные устройства с ИИ, такие как смартфоны и умные колонки, стали настоящими цифровыми помощниками, пишет URA.RU .

Голосовые ассистенты, такие как Siri, Google Ассистент и Алиса, способны понимать контекст беседы и участвовать в диалоге. Они могут управлять устройствами умного дома, искать информацию в интернете и озвучивать новости. Для более сложной работы с текстом существуют продвинутые языковые модели, например, ChatGPT, Claude и Gemini.

Обработка фото и видео с помощью нейросетей позволяет создавать профессиональные результаты без глубоких знаний в области редактирования. С помощью ИИ можно устранять шумы на фотографиях, создавать арт-портреты и генерировать уникальные иллюстрации. Примером могут служить сервисы Stable Diffusion, Canva, CapCut и InVideo.

В образовании ИИ становится ценным инструментом для школьников, студентов и всех, кто стремится к самообразованию. ИИ-ассистенты могут преобразовывать устную речь в текстовый формат, а ИИ-тьюторы способны упростить понимание сложных тем. Примеры таких ассистентов — Otter.ai, Notta, встроенные функции в Zoom, а среди тьюторов можно выделить Stepwise Math, Khanmigo и ChatGPT.

Автоматизация рутинных задач с помощью ИИ позволяет освобождать время для более важных дел. Умные календари анализируют привычки пользователя и предлагают оптимальное время для мероприятий. Приложения для управления покупками могут анализировать чеки и прогнозировать будущие траты.