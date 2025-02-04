Уникальный вентиляционный отвод разработали на столичном предприятии

На одном из московских предприятий разработали новый штампованный вентиляционный отвод прямого сечения из оцинкованной стали, превосходящий прежние модели по герметичности и аэродинамике. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Кроме того, стоимость штампованного отвода на 20% ниже стандартного изделия, а его производство занимает втрое меньше времени», — добавил он.

Для производства на предприятии построили новую технологическую линию. Если раньше такие отводы собирали вручную, то теперь можно будет значительно увеличить объемы производства, что особенно ценно с учетом высоких потребностей рынка. Ежегодно планируется выпускать до 200 тысяч единиц такой продукции.

Штампованный вентиляционный отвод широко применяется в строительстве разных зданий — от жилых домов до административных и социальных объектов.