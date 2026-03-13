Эксперт по кибербезопасности Дворянский рассказал, какие угрозы таит взломанная умная колонка

Взлом умной колонки может предоставить злоумышленникам доступ к записям, собранным устройством за последнее время. По словам эксперта по кибербезопасности Александра Дворянского, получив данные, хакеры способны извлечь пароли и другую конфиденциальную информацию, которую впоследствии могут использовать как для навязчивой рекламы, так и для опасных атак. Об этом написал «Абзац» .

Эксперт пояснил, что, получив доступ к инфраструктуре пользователя или к роутеру и мобильным устройствам, хакер может просмотреть все логины и записи, сделанные умной колонкой. Это включает в себя возможность вычленить пароли от различных систем и любую информацию, проговоренную рядом с колонкой.

«Может быть социальная инженерия против этого пользователя. То есть, зная определенную информацию, могут звонить, угрожать, шантажировать — все что угодно», — добавил Дворянский.

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин сообщил, что злоумышленники научились взламывать умные пылесосы для получения личных данных пользователей. Визуально заметить взлом невозможно — устройство продолжает исправно работать. Однако данные с микрофона и камеры могут быть использованы для шантажа.