Умное устройство — умный дом. VK представит новую разработку
VK презентует флагманскую колонку — VK Капсулу Про
VK планирует обновить линейку умных устройств — компания начала работу над новыми гаджетами. Скоро она представит флагманскую колонку — VK Капсула Про.
Как заявили в пресс-служба организации, устройство представят в первой половине осени. У него будет обновленный дизайн и мощность звука в 65 ватт.
«В колонке будут реализованы новые возможности управления умным домом, встроены датчики температуры, влажности и освещенности, датчик присутствия, который работает на алгоритмах обработки ультразвуковых волн», — рассказали в компании.
В VK отметили, что пользователи, которые купят новую колонку, «получат базовый умный дом». Также команда Маруси начала работать над улучшением функциональности голосовых AI-технологий.
Ранее стартовал публичный этап проекта VK Play и VK Education для разработчиков игр. В рамках предварительного раунда отобрали 30 лучших игр от студентов B&D, НИУ ВШЭ, ИТМО и других. Сообщество игроков в течении августа решит, какие программы лучшие. Отзывы отразятся не только на финальной версии игры, но и на будущем самого разработчика.