Стартовал публичный этап поддержки разработчиков игр от VK Play

Программа поддержки студентов от VK Play и VK Education перешла в публичный этап

Публичный этап проекта VK Play и VK Education для студентов — разработчиков игр стартовал. Об этом сообщила пресс-служба VK.

В рамках предварительного раунда были отобраны 30 лучших игр от студентов B&D, НИУ ВШЭ, ИТМО и других.

Сообщество игроков в течение августа будет решать, какие игры достойны получить звание лучших. Каждый отзыв повлияет не только на финальную версию игры, но и будущее самого разработчика. Пользователям предстоит определить 10 проектов, которые получат поддержку VK Play и партнеров площадки. Позднее их презентуют издателям.

Кроме того, в выборе примут участие индустриальные эксперты и инфлюенсеры, которые поддержат молодые таланты. Руководитель VK Play Александр Михеев отметил, что студенты и начинающие разработчики являются будущим игровой индустрии, они уже создают перспективные и интересные проекты.

«Наша задача — дать им возможность помочь создать игры, в которые захочется играть, получить обратную связь от настоящих игроков и найти свою аудиторию», — сказал он.

Всего на предварительном этапе участвовали около 100 проектов, из которых выбрали 30.