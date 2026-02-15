Умер создатель легендарных игровых консолей Sega

Инженер и создатель консолей Sega Хидеки Сато умер в 76 лет

Японский инженер Хидеки Сато скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщило издание Kotaku .

Сато курировал создание популярных домашних игровых приставок компании Sega в XX веке, в том числе Dreamcast, Sega Saturn и Mega Drive.

Sega выпустила первую 8-битную игровую приставку SG-1000 в 1983 году. В конце 1980-х бренд стал одним из самых узнаваемых в игровой индустрии. В 1988 году компания представила 16-битную домашнюю консоль Mega Drive.

Сато самолично утверждал отдельные детали консолей, например золотую упаковку Mega Drive, позже он же назвал ее чрезмерно дорогой.

Ранее стало известно, что у представителей поколения 1980-2000 годов детство ассоциируется в том числе с игровыми приставками Sega и тамагочи.