РИАМО: бумеры чаще всего вспоминают советские журналы и бумажных кукол с одеждой

В России у каждого поколения есть свои символы детства. Бумеры (1944–1966 гг.) чаще всего вспоминают советские детские журналы и бумажных кукол с одеждой. Так во время опроса «Авито» ответили 46% и 38% респондентов соответственно, написал РИАМО .

Поколение X (1967–1983 гг.) солидарно с бумерами: 44% зачитывались журналами, а еще 36% наряжали кукол. У миллениалов (1984–2000 гг.) символами детства стали приставки Dendy и Sega (43%), игрушки из «Киндер-сюрпризов» (42%) и тамагочи (35%). Зумерам (2001–2015 гг.) запомнились игрушки из «Киндер-сюрпризов», а также конструктор Lego (35%).

Большинство россиян (76%) уверены, что любимые фильмы и мультфильмы из детства повлияли на становление их личности. «Семнадцать мгновений весны» назвали 39% бумеров, «Кавказскую пленницу» — 34%. Представители других поколений считают знаковым мультфильм «Ну, погоди!», его вспомнили 32–35% опрошенных.