Украинцы набросились на создателей игры «Цивилизация» за промо с Екатериной II

В нем говорилось, что одной из исторических личностей, доступной в новой версии стратегии, станет российская императрица Екатерина II. Это привело к взрыву хейта со стороны украинцев и их сторонников.

Комментаторов особенно возмутило название поста «Императрица. Склонитесь перед Екатериной Великой!».

На момент публикации новости у ролика уже более 2,3 миллиона просмотров. При этом в комментариях разразился ожесточенный спор.

Украинцы призвали удалить Россию из новой «Цивилизации». Особые знатоки истории приписали Екатерине II уничтожение Запорожской Сечи, которую назвали «остатками украинской независимости».

Противники тут же поинтересовались, в какой из частей игры появится Гитлер, а также начали шутить на тему исторического мифа о связи императрицы с конем.

Хейтеров попытались успокоить другие пользователи, которые напомнили, что в игре доступны и другие исторические личности, которых можно выбрать по своему вкусу.

Разработчики на критику никак не отреагировали. Студия опубликовала второй ролик, в котором Екатерина II заговорила по-русски.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что депутаты предложат способы оградить детей от деструктивного контента в играх. Он подчеркнул, что о полном запрете речи не идет — только о путях решения, чтобы несовершеннолетние не становились свидетелями особо жестоких сцен.