Ученые СПбПУ рассказали о разработке системы для повышения безопасности энергооборудования

Команда специалистов из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработала алгоритм для повышения безопасности работы энергетического оборудования. В основе инновации лежат технологии цифровых двойников, динамической самопараметризации и искусственного интеллекта, сообщила gazeta.spb .

Согласно пресс-релизам университета, система может предсказывать изменения в функционировании сложного энергооборудования, предотвращать аварии и повышать прибыль генерирующих компаний.

Руководитель проекта Ирина Аникина подчеркнула, что разработка автоматически учитывает изменения физических характеристик ключевых узлов оборудования из-за естественного износа. Модель создает точную цифровую копию, восполняя пробелы в данных и устраняя неточности измерений.