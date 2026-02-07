Ученые обнаружили интересное применение для нецензурной лексики в ИИ
Ученые из Института AIRI, Высшей школы экономики и Университета Иннополис выяснили необычное свойство нецензурных выражений в обучении искусственного интеллекта. Об этом сообщил Ferra.ru.
Оказалось возможным значительно сократить объем текста, заменяя длинные выражения грубыми словами, сохранив при этом общий смысл высказывания.
Специалисты проводили эксперименты, исследуя взаимодействие нейросетей с различной семантикой высказываний. Ученые обратили внимание, что в повседневной устной речи одно резкое выражение часто служит заменой целым предложениям, вмещая большое количество смыслов. Эта особенность стала основой идеи применить аналогичный механизм для компактизации текста искусственными моделями, что позволяет существенно уменьшить нагрузку на вычислительные ресурсы.