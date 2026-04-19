Ученые из ЮУрГУ разработали робот-склад для доставки посылок дронами

«На сегодняшний день 100% доставки с помощью беспилотников в мире осуществляется с использованием дронов, управляемых оператором. Попытки внедрить полностью автоматическую систему пока не увенчались успехом. Для решения этой проблемы ученые ЮУрГУ разработали первый полностью роботизированный почтовый склад, который станет основой для перспективной системы роботизированный доставки почтовых отправлений дронами», — рассказали агентству в пресс-службе.

Новый роботизированный склад создали в виде полноценного стенда, в котором посылки разных размеров загружаются в ячейки. Робот по команде вытаскивает посылку из ячейки и кладет на транспортер, который перемещает ее на уличную посадочную площадку. Беспилотник забирает отправление и доставляет адресату.

В пресс-службе уточнили, что летные испытания роботизированной системы доставки посылок стартуют летом 2026 года. В вузе отметили, что подобная доставка актуальна в логистике в труднодоступных районах, например, в Арктике, горах.

