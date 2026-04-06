Цифровой эксперт Ходченков объяснил, как ИИ меняет требования к сотрудникам

За последний год в России значительно увеличилось число людей, использующих искусственный интеллект в работе. Однако теперь важно не просто уметь правильно задавать вопросы нейросетям, но и критически оценивать их ответы. Технологический предприниматель и венчурный инвестор Евгений Ходченков в комментарии RuNews24.ru пояснил, что востребованы не только цифровые компетенции, но и сочетание работы с ИИ и человеческих качеств.

По данным World Economic Forum, среди ключевых навыков — аналитическое мышление, гибкость, способность к обучению, лидерство и социальное влияние, а также работа с технологиями искусственного интеллекта и данными.

Ходченков подчеркнул, что ИИ демотивирует там, где его внедряют как инструмент сокращения. Но он усиливает там, где его используют как средство освобождения от рутины, а не от смысла работы. На российском рынке уже видны примеры, когда внедрение ИИ связано не со снижением занятости, а с ростом штата в средних компаниях. Это подтверждает, что выигрывают те, кто успевает пересобрать роли людей вокруг новой технологии и объяснить им их важность в новой системе.