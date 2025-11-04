«Цифровое небо» запустили в тестовом режиме над 4 регионами России

Платформу «Цифровое небо» запустили над четырьмя регионами России. ТАСС ознакомился с постановлением правительства, которое вступает в силу 4 ноября.

Платформу будут использовать в Оренбургской, Самарской, Сахалинской и Еврейской автономной областях. В этих регионах уже введен экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве.

На этих территориях будут проводить цифровые полеты, контролируемые с помощью «Цифрового неба». Платформу создали для автоматизации процессов и взаимодействия участников такого режима.

Кроме того, она необходима для сбора и отображения данных наблюдения за воздушным пространством в опытном районе и получения информации о техсостоянии беспилотной авиасистемы.

«„Цифровое небо“ позволит обеспечить „интеграцию беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации“», — говорится в публикации.

Ранее в Москве разработали новый дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, способный нести на борту взрывчатку, которая активируется в автоматическом режиме. Беспилотник оснащен российским программным обеспечением.