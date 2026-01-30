Цены на смартфоны в России вырастут на треть из-за дефицита чипов памяти

Производители смартфонов из Китая уведомили российские сети о повышении закупочных цен на 10-30%. Первые партии гаджетов по новым ценам поступят в магазины в марте-апреле, сообщили «Известия» .

По словам собеседников газеты в ретейле, обновленные прайс-листы рассылают партнерам. Наиболее заметно цены вырастут в среднем и высоком сегментах, а также у моделей с большим объемом памяти. Основной причиной роста назвали глобальный дефицит чипов памяти, вызванный бумом в сфере искусственного интеллекта.

«Процесс был запущен еще в декабре 2025 года, все новые партии устройств, поступающих на рынок РФ, приходят по увеличенным закупочным ценам», — подтвердил представитель одного из китайских брендов.

Эксперты отметили, что ведущие мировые производители чипов, такие как Samsung и Micron, сейчас ориентированы на выполнение крупных заказов для ИИ-дата-центров. Это создало дефицит компонентов для рынка потребительской электроники.

В «М.Видео» пояснили, что рост будет поступательным: каждая новая партия будет дороже предыдущей, тогда как на полках еще есть техника, закупленная по старым ценам.

