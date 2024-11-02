Три высокотехнологичных проекта Магнитогорского металлургического комбината получили высокие награды в Москве

В Москве во время проведения международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2024» специалисты высоко отметили высокотехнологичные разработки Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Об этом рассказал сайт Ura.ru.
«„Золото“ получил совместный проект комбината и ГНЦ ФГУП „ЦНИИчермет им. И. П. Бардина“», — сообщили в пресс-службе предприятия.
В компании пояснили, что речь идет о разработке новой стали класса прочности 345 с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии. Другой разработкой стала инновационная технология производства стального сортового проката с улучшенными техническими характеристиками. Она применяется при строительстве зданий, автомобилей и спецтехники.
ММК также наградили медалью за внедрение в коксовом цехе дверей коксовых батарей повышенной газоплотности.
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