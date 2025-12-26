Торговые сети стали внедрять технологию цифрового ID через МАХ

Российские торговые сети активно внедряют технологию Цифрового ID через мессенджер МАХ. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга .

«Покупка товаров с возрастными ограничениями без предъявления документа на кассе самообслуживания (КСО) доступна пользователям мессенджера MAX, которые создали Цифровой ID», — заявили в министерстве.

Сейчас решение работает в 15 тысячах магазинов сети «Магнит». Технологию внедряют и другие торговые сети. Подтвердить возраст через МАХ можно в супермаркетах «Перекресток», точках «Бристоль», 4630 магазинах FixPrice и 3500 магазинах сети «Пятерочка».

Ранее сообщалось, что в мессенджере МАХ будут доступны цифровые удостоверения пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.