TikTok снова ограничил работу приложения в России | 360°

Технологии 02 мая 2024, 23:46 TikTok снова ограничил работу приложения в России Unsplash

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Российские пользователи больше не могут воспользоваться приложением TikTok. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Согласно информации сервиса, который позволяет выкладывать пользователям собственные короткие видео, в данный момент эта возможность недоступна для россиян.

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«Мы сообщим, когда эти функции снова будут доступны», — гласит уведомлении.

Сегодня поступала информация, что приложение стало полностью доступно для российских пользователей после того, как в марте 2022 года сервис заблокировал для них возможность выкладывать видеоролики и запретил просмотр контента из других стран.