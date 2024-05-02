TikTok полностью вернулся в Россию | 360°

Мир 02 мая 2024, 21:30 TikTok полностью вернулся в Россию Приложение TikTok стало полностью доступно в России Unsplash

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Мобильное приложение TikTok стало полностью доступно для российских пользователей. На это обратили внимание юзеры других социальных сетей.

Пользователи операционных систем iOS и Android в России смогут просматривать чужие и выкладывать собственные короткие видео в соцсеть.

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TikTok ограничил функции российских пользователей в марте 2022 года. Сервис не ушел из России, но заблокировал возможность выкладывать видеоролики и запретил просмотр контента из других стран.

Более половины американцев, участвовавших в опросе по поводу соцсети TikTok, считают, что Китай использует ее для формирования общественного мнения в США. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, напомнила «Газета.ru».