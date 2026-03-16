TikTok оштрафовали на три миллиона рублей по решению суда в Москве
TikTok оштрафовали на три миллиона рублей по решению суда Москвы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Постановление вынес Таганский районный суд Москвы 16 марта. Компанию TikTok Pte. Ltd наказали за неудаление информации, доступ к которой ограничен.
Кроме того, этот же суд привлек к административной ответственности компанию Apple Distribution International Ltd. Ее назначили штраф в размере 3,5 миллиона рублей.
Таганский суд привлек к ответственности и Telegram. Общая сумма взысканий составила 35 миллионов рублей.
