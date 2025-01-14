TikTok назвал выдумкой сообщения о продаже видеосервиса в США Маску

Появившиеся в СМИ слухи о якобы планах сервиса коротких видео TikTok продать американский сегмент компании бизнесмену Илону Маску являются выдумкой. Об этом AFP заявил представитель TikTok.

«Нельзя ожидать комментариев от нас по поводу чистого вымысла», — отметил он.

Агентство Bloomberg ранее заявило, что TikTok рассматривает продажу американского сегмента видеосервиса владельцу социальной сети X. Причем именно кандидатура Маска для китайской стороны якобы являлась приоритетной из-за его близких отношений с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Покидающий Белый дом Джо Байден в 2024 году подписал закон о запрете работы TikTok на территории США. По его указу, до 19 января китайская ByteDance должна продать TikTok американским компаниям либо прекратить деятельность в США.