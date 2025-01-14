Илон Маск может стать владельцем американского сегмента TikTok

Американский бизнесмен Илон Маск может стать владельцем американского сегмента популярного сервиса коротких видео TikTok. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По информации источника, в Китае начали обсуждать этот вариант, если TikTok не удастся защитить свои интересы в США. Одним из вариантов станет продажа сервиса Маску.

«Сделка с близким союзником избранного президента США Трампа может оказаться привлекательной для Китая. TikTok способен укрепить позиции принадлежащей Маску социальной сети X благодаря своей пользовательской базе в 170 миллионов человек», — отметили журналисты.

При этом владельцы TikTok намерены оставить его под контролем материнской компании ByteDance Ltd, но скептически оценивают шансы на победу в процессе о запрете сервиса на американском рынке в Верховном суде США.

Ранее Трамп захотел предотвратить запрет TikTok в США и обратился в Верховный суд.