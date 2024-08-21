Tesla отзовет почти 10 тысяч внедорожников Model X

Компания Tesla планирует отозвать 9100 внедорожников Model X из-за проблем с обшивкой крыши. Об этом сообщило агентство Reuters .

Как стало известно, фронтальные и центральные элементы обшивки могли плохо приклеить. В результате они рискуют отделиться и увеличить риск аварии.

По информации СМИ, отзыв коснется автомобилей 2016 модельного года, на более поздних экземплярах крепление обшивки изменили.

Устранение дефекта будет бесплатным для владельцев. Подобный отзыв стал вторым с 2020 года.

Ранее в США произошло первое смертельное дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Tesla Cybertruck.

А в июле смертельное ДТП с «Теслой» случилось и в Москве. Водитель электромобиля выехал на встречную полосу Кутузовского проспекта и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Toyota, в результате чего погиб на месте.