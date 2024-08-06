Cybertruck с водителем сгорел в Техасе

Произошла первая в США авария с участием Cybertruck со смертельным исходом. Машина врезалась в трубу и сгорела вместе с водителем, сообщил телеканал Fox 4 Beaumont .

Авария случилась в округ Чеймберс на востоке Техаса. Рано утром 5 августа машина съехала с Фишер-роуд возле Сидар-Порт-Парквэй и врезалась в водопропускную трубу. Машина получила сильные повреждения и сгорела. Водитель погиб.

На месте ДТП работают полиция и спасатели. Департамент общественной безопасности Техаса начал расследование.

Компания Илона Маска Tesla презентовала электрический пикап в стиле киберпанк Cybertruck в 2019 году. Кузов машины сделали из прочной стали, он способен защитить водителя от пули калибра девять миллиметров. Под капот поставили один, два или три мотора в зависимости от комплектации.