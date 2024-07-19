«Теперь не так ярко?» Маск высмеял сбой в Windows

Илон Маск репостнул мем, посвященный техническому сбою в Windows

Markus Scholz
Фото: Markus Scholz/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск высмеял технический сбой, произошедший 19 июля в работе Windows. Посты об этом он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

Сначала Маск репостнул картинку, на которой человек, олицетворяющий соцсеть X, лежит и наблюдает за людьми, ходящими по пустынной местности с «синими экранами смерти».

Затем предприниматель прокомментировал пост компании CrowdStrike о сотрудничестве с карьерным проектом Bright Network.

«Уже не так ярко, не правда ли?» — написал он.

Шутка Маска основана на том, что слово bright в английском языке означает «яркий».

Технический сбой в Microsoft вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, операторов связи, СМИ и других сервисов по всему миру. Причиной его стало обновление софта от компании CrowdStrike, выпущенное на этой неделе.

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