Телеканал «Звезда»: ИИ удалось обнаружить огромное количество недочетов на дорогах Москвы | 360°

Технологии 24 апреля 2024, 13:59 Телеканал «Звезда»: ИИ удалось обнаружить огромное количество недочетов на дорогах Москвы

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Система искусственного интеллекта помогла найти огромное количество недочетов в сфере ЖКХ Москвы, тем самым улучшив внешний вид города. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Так, специальные камеры, установленные на машинах службы технадзора, способны определить степень повреждения дорожного полотна. Впоследствии соответствующий сигнал получают ремонтники.

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Теперь МКАД можно осмотреть всего за пару часов, отметив все неисправности. Кроме того, ни водителю, ни инспектору не нужно выходить на скоростной магистрали для фиксации нарушений.