Telegram ответил на вопрос о блокировке канала ВЧК-ОГПУ

В Telegram заявили о непричастности к блокировке канала ВЧК-ОГПУ

Telegram не имеет отношения к блокировке канала ВЧК-ОГПУ*, ресурс удалили сами владельцы. Об этом заявили в пресс-службе мессенджера в ответ на запросы журналистов.

«Канал удалил его владелец, возможно, в результате неавторизованного доступа», — указали представители мессенджера.

В Telegram добавили, что проводят проверку ситуации с удалением ВЧК-ОГПУ*.

Летом 2024 года Министерство юстиции России внесло канал ВЧК-ОГПУ* в реестр иноагентов, после чего Таганский районный суд по требованию Роскомнадзора и Генпрокуратуры постановил удалить ВЧК-ОГПУ*.

В адрес авторов канала поступали обвинения в публикации непроверенных сведений и разведывательных данных за вознаграждение в пользу западных стран. Основатель ВЧК-ОГПУ* в настоящее время живет в Европе.

Ранее стало известно, что Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, нарушающих правила сервиса.

*Признан в России иностранным агентом.