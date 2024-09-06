Дуров объяснил, почему преступники стали чаще злоупотреблять Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров в своем первом сообщении после ареста объяснил, почему преступники стали чаще злоупотреблять мессенджером. Бизнесмен отметил, что проблемы спровоцировал рост числа пользователей.

«Резкий рост числа пользователей Telegram до 950 миллионов вызвал проблемы роста, которые облегчили злоупотребления нашей платформой для преступников», — заявил Дуров.

Он подчеркнул, что поставил цель — улучшить ситуацию в этом направлении. Процессы внутри компании уже начались, добавил Дуров и пообещал поделиться подробностями о прогрессе.

Основатель Telegram отметил, что если у кого-то возникают претензии к интернет-сервису, то нужно подавать в суд на платформу, а не на генерального директора.