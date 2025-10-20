Сбой произошел в работе Telegram

В России возникли проблемы с доступом к мессенджеру Telegram, сообщили на сайте сервиса «Сбой.рф» . Специалисты зафиксировали 948 жалоб.

Пользователи не могут открыть чаты и отправить сообщения, кроме того, не загружаются видео и изображения.

Согласно сервису Downdetector, сообщения о неполадках массово начали поступать из разных стран. Сбой произошел в работе платформе Amazon Web Services (AWS). Это повлияло на работу ряда других сервисов, в том числе Snapchat, Roblox, Adobe и другие, сообщило Bloomberg. В Amazon подтвердили «повышенный уровень ошибок и задержек для нескольких сервисов AWS в регионе US-EAST-1 (Северная Вирджиния).

Ранее серьезный сбой зафиксировали на сайте электронных ПТС. Внезапно аннулировались оформленные после 18 сентября документы.